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Панин Семен Никитин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1873

Дата смерти

После 1917

Пол

Мужской

Добавил:

ДУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1873

Отец: Панин Никита

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Панина Евдокия Андреева

Поручитель
Неизвестно
Ачка, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
У Ирины Степановой Горностаевой-Нефедовой (Возможно Дядя (брат матери))
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Панин Николай Семенов

Мать ребёнка: Панина Евдокия Андреева

Восприемник
07.03.1876 ст.
Ачка, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Дарья Борис Нефедов Горностаев Устинья Иванова
Поручитель
08.01.1892 ст.
Ачка, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Ирина Степанова Нефедова Горностаева и Егор Герасимов Устимов
Поручитель
11.01.1893 ст.
Ачка, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
У Анастасии Григорьевой Нефедовой
Рождение ребёнка
11.06.1893 ст.

Сын: Панин Петр Семенов

Мать ребёнка: Панина Евдокия Андреева

Ачка, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Поручитель
03.11.1893 ст.
Ачка, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
У Елены Степановой Паниной и Яков Сергеев Тараканов
Поручитель
1895
Орешин Никита Александров
Поручитель
04.02.1913 ст.
Ачка, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Сергей Филиппов Чертоганов и Александра Семенова Вахрошева
Поручитель
22.01.1918
Ачка, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Параскева Федорова Панина и Петр Андреев Смирнов Не грамотен Роспись Степан Андреев Махов
Смерть
После 1917
Есть в переписи 1917г

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