Панин Семен Никитин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1873
Дата смертиПосле 1917
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1873
Отец: Панин Никита
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Панина Евдокия Андреева
Поручитель
Неизвестно
У Ирины Степановой Горностаевой-Нефедовой (Возможно Дядя (брат матери))
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Панина Евдокия Андреева
Восприемник
07.03.1876 ст.
Дарья Борис Нефедов Горностаев Устинья Иванова
Поручитель
08.01.1892 ст.
Ирина Степанова Нефедова Горностаева и Егор Герасимов Устимов
Поручитель
11.01.1893 ст.
У Анастасии Григорьевой Нефедовой
Рождение ребёнка
11.06.1893 ст.
Сын: Панин Петр Семенов
Мать ребёнка: Панина Евдокия Андреева
Поручитель
03.11.1893 ст.
У Елены Степановой Паниной и Яков Сергеев Тараканов
Поручитель
1895
Орешин Никита Александров
Поручитель
04.02.1913 ст.
Сергей Филиппов Чертоганов и Александра Семенова Вахрошева
Поручитель
22.01.1918
Параскева Федорова Панина и Петр Андреев Смирнов Не грамотен Роспись Степан Андреев Махов
Смерть
После 1917
Есть в переписи 1917г