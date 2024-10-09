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Панин Лобанов Федор Никитин

Место рождения

Ачка, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

02.06.1865 ст.

Дата смерти

После 1917

Пол

Мужской

Добавил:

ДУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1865 ст.

Отец: Лобанов Никита Павлов

Мать: Прасковья Андреева

Ачка, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Возможно брат Александры Никитиной Горностаевой В переписи 1917г ему 53года Есть рождение 1865г под фамилией Лобанов но родители Никита Павлов Лобанов и Прасковья Андреева Восприемники Федор Яковлев и... Показать все
Рождение ребёнка
1882

Сын: Сын Андрей теор

Мать ребёнка: Панина (Нефедова) Пелагея Степанова

Бракосочетание
31.10.1883 ст.

Жена: Панина (Нефедова) Пелагея Степанова

Ачка, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Прислали с запросом о рождении. Ему 18л 1865г.р Ей 17л 1866 г.р. Степан Никитин Панин
Рождение ребёнка
15.09.1891 ст.

Дочь: Панина Надежда Федорова

Мать ребёнка: Панина (Нефедова) Пелагея Степанова

Ачка, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1900 ст.

Дочь: Смирнова (Панина) Прасковья Федорова

Мать ребёнка: Панина (Нефедова) Пелагея Степанова

Ачка, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Теория из переписи ей 16л В браке 18
Рождение ребёнка
1901

Дочь: Дочь

Мать ребёнка: Панина (Нефедова) Пелагея Степанова

Смерть
После 1917

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