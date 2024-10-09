Панин Лобанов Федор Никитин
Место рождения
Дата рождения02.06.1865 ст.
Дата смертиПосле 1917
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1865 ст.
Отец: Лобанов Никита Павлов
Мать: Прасковья Андреева
Возможно брат Александры Никитиной Горностаевой В переписи 1917г ему 53года Есть рождение 1865г под фамилией Лобанов но родители Никита Павлов Лобанов и Прасковья Андреева Восприемники Федор Яковлев и... Показать все
Рождение ребёнка
1882
Сын: Сын Андрей теор
Мать ребёнка: Панина (Нефедова) Пелагея Степанова
Бракосочетание
31.10.1883 ст.
Прислали с запросом о рождении. Ему 18л 1865г.р Ей 17л 1866 г.р. Степан Никитин Панин
Рождение ребёнка
15.09.1891 ст.
Дочь: Панина Надежда Федорова
Мать ребёнка: Панина (Нефедова) Пелагея Степанова
Рождение ребёнка
Вычислено 1900 ст.
Дочь: Смирнова (Панина) Прасковья Федорова
Мать ребёнка: Панина (Нефедова) Пелагея Степанова
Теория из переписи ей 16л В браке 18
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Дочь
Мать ребёнка: Панина (Нефедова) Пелагея Степанова
Смерть
После 1917