Смирнова (Панина) Прасковья Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнова (Панина) Прасковья Федорова

Место рождения

Ачка, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

Вычислено 1900 ст.

Дата смерти

После 1917

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1864 г.р.

Мать

Вычислено 1864 г.р.

Муж

Вычислено 1898 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1900 ст.

Отец: Панин Федор Никитин

Мать: Панина Пелагея Степанова

Ачка, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Теория из переписи ей 16л В браке 18
Восприемник
19.12.1907 ст.
Ачка, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Кр девица Петр Егор Герасимов Устимов и Ирина Степанова
Восприемник
21.12.1915
Ачка, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Дев Стефан Егор Герасимов Устимов и Ирина Степанова
Бракосочетание
22.01.1918

Муж: Смирнов Петр Андреев

Ачка, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Ей 18 не грамотна Ему 20 роспись За нее Семен Никитин Панин не гр роспись Степан Андреев Махов За него федор Михайлов Карычев не гр роспись Иван Андреев Смирнов
Смерть
После 1917
Есть в 1917г

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