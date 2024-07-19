Смирнова (Панина) Прасковья Федорова
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1900 ст.
Дата смертиПосле 1917
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Рождение
Вычислено 1900 ст.
Отец: Панин Федор Никитин
Мать: Панина Пелагея Степанова
Теория из переписи ей 16л В браке 18
Восприемник
19.12.1907 ст.
Кр девица Петр Егор Герасимов Устимов и Ирина Степанова
Восприемник
21.12.1915
Дев Стефан Егор Герасимов Устимов и Ирина Степанова
Бракосочетание
22.01.1918
Муж: Смирнов Петр Андреев
Ей 18 не грамотна Ему 20 роспись За нее Семен Никитин Панин не гр роспись Степан Андреев Махов За него федор Михайлов Карычев не гр роспись Иван Андреев Смирнов
Смерть
После 1917
Есть в 1917г