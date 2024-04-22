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Устимов Петр Егорович

Место рождения

Ачка, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

18.12.1907

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1907

Отец: Устимов Егор Герасимов

Мать: Устимова Ирина Степанова(Стефанова)

Ачка, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Крещение
19.12.1907
Ачка, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Вознесенская церковь Восприемники Кр. Сын Иван Васильев Воронин Кр Девица Прасковья Федорова Панина Священник Николай Троицкий Псаломщик Митрофан Добронравов
Бракосочетание
27.10.1927

Жена: Устимова Дарья Ивановна

Примерная дата из метрики
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Драпалюк Раиса Петровна

Мать ребёнка: Устимова Дарья Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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