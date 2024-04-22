Устимов Петр Егорович
Место рождения
Дата рождения18.12.1907
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1907
Крещение
19.12.1907
Вознесенская церковь Восприемники Кр. Сын Иван Васильев Воронин Кр Девица Прасковья Федорова Панина Священник Николай Троицкий Псаломщик Митрофан Добронравов
Бракосочетание
27.10.1927
Жена: Устимова Дарья Ивановна
Примерная дата из метрики
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Драпалюк Раиса Петровна
Мать ребёнка: Устимова Дарья Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно