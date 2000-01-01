город Кременная, город Кременная — Familio

Кременная

Статус
жилой
Тип
город
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Харьковская губерния, Купянский уезд
2314Ново-Глухов, слоб. каз.при рч. Красной.907836219322141Церковь православная 1. Училище. Мельница.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Харьковская губерния, Купянский уезд, Ново-Глуховская волость
504. Ново-Глухов (Кременная), слобода бывшая владельческая и государственная, при речке Красной, дворов 989, жителей 4218, волостное правление (уездный город в 105 верста Показать все

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Харьковская губерния, Купянский уезд, Кременская волость
слобода Кременная

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Луганська область
А-13067Креміннамістоцентр міської ради, місто районного підпорядкування, центр районур-н Кремінськийміська рада Кремінська
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