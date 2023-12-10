Устимов Алексей Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Устимов Алексей Егорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1913

Дата смерти

1944

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

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Дети

1034 г.р.
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Добавил:

ДУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
22.04.1034

Сын: Устимов Владимир Алексеевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение
1913

Отец: Устимов Егор

Мать: Анна

Бракосочетание
15.02.1932

Жена: скрыто настройками приватности

Ачка, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
01.03.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
1944
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