Устимов Алексей Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1913
Дата смерти1944
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
22.04.1034
Сын: Устимов Владимир Алексеевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение
1913
Отец: Устимов Егор
Мать: Анна
Бракосочетание
15.02.1932
Жена: скрыто настройками приватности
Ачка, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
01.03.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
1944