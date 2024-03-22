Устимова (Воронина) Прасковья Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Устимова (Воронина) Прасковья Павловна

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Место рождения

Ачка, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

21.10.1907

Дата смерти

09.03.1992

Пол

Женский

Добавил:

ДУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1907

Отец: Воронин Павел Иванов

Мать: Воронина Анна Димитриева

Ачка, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
15.02.1932

Муж: Устимов Алексей Егорович

Ачка, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
22.04.1934

Сын: Устимов Владимир Алексеевич

Отец ребёнка: Устимов Алексей Егорович

Ачка, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
01.03.1941

Сын: Устимов Анатолий Алексеевич

Отец ребёнка: Устимов Алексей Егорович

Ачка, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
09.03.1992
Москва, город федерального значения Москва
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