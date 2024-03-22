Устимова (Воронина) Прасковья Павловна
Место рождения
Дата рождения21.10.1907
Дата смерти09.03.1992
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1907
Отец: Воронин Павел Иванов
Мать: Воронина Анна Димитриева
Бракосочетание
15.02.1932
Рождение ребёнка
22.04.1934
Сын: Устимов Владимир Алексеевич
Отец ребёнка: Устимов Алексей Егорович
Рождение ребёнка
01.03.1941
Сын: Устимов Анатолий Алексеевич
Отец ребёнка: Устимов Алексей Егорович
Смерть
09.03.1992
Москва, город федерального значения Москва
Церебральный Атеросклероз