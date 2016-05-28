Устимов Владимир Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУстимов Владимир Алексеевич

Устимов Владимир Алексеевич

avatar

Место рождения

Ачка, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

22.04.1934

Дата смерти

28.05.2016

Пол

Мужской

Добавил:

ДУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1934

Отец: Устимов Алексей Егорович

Мать: Устимова Прасковья Павловна

Ачка, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
19.10.1958

Жена: Устимова Антонина Тимофеевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
01.03.1959

Сын: Устимов Вячеслав Владимирович

Мать ребёнка: Устимова Антонина Тимофеевна

Москва, город федерального значения Москва
Москворецкий загс Запись 1196 от 22.03.59
Рождение ребёнка
03.02.1964

Сын: Устимов Алексей Вадимирович

Мать ребёнка: Устимова Антонина Тимофеевна

Москва, город федерального значения Москва
№ 629 от 02.03.1964 Отдел ЗАГС Пролетарского района
Рождение ребёнка
15.05.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Устимова Антонина Тимофеевна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
28.05.2016
Москва, город федерального значения Москва
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close