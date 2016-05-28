Устимов Владимир Алексеевич
Место рождения
Дата рождения22.04.1934
Дата смерти28.05.2016
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1934
Бракосочетание
19.10.1958
Рождение ребёнка
01.03.1959
Сын: Устимов Вячеслав Владимирович
Мать ребёнка: Устимова Антонина Тимофеевна
Москворецкий загс Запись 1196 от 22.03.59
Рождение ребёнка
03.02.1964
Сын: Устимов Алексей Вадимирович
Мать ребёнка: Устимова Антонина Тимофеевна
№ 629 от 02.03.1964 Отдел ЗАГС Пролетарского района
Рождение ребёнка
15.05.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Устимова Антонина Тимофеевна
Смерть
28.05.2016