(Кончаловская) НАТАЛЬЯ ПЕТРОВНА — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Кончаловская) НАТАЛЬЯ ПЕТРОВНА

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.01.1903

Дата смерти

12.10.1988

Пол

Женский

Добавил:

ИО
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Семёнова (Михалкова-Кончаловская) ЕКАТЕРИНА СЕРГЕЕВНА

Отец ребёнка: Богданов АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ

Рождение
06.01.1903

Отец: Кончаловский ПЁТР ПЕТРОВИЧ

Мать: Кончаловская (Сурикова) ОЛЬГА ВАСИЛЬЕВНА

Бракосочетание
Около 1925

Муж: Богданов АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ

Развод
Около 1936

Муж: Богданов АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ

Бракосочетание
Около 1936

Муж: Михалков СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

Рождение ребёнка
20.08.1937

Сын: Михалков АНДРЕЙ СЕРГЕЕВИЧ (Андрон Кончаловский)

Отец ребёнка: Михалков СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

Рождение ребёнка
21.10.1945

Сын: Михалков НИКИТА СЕРГЕЕВИЧ

Отец ребёнка: Михалков СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

Смерть
12.10.1988

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