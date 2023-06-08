(Кончаловская) НАТАЛЬЯ ПЕТРОВНА
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.01.1903
Дата смерти12.10.1988
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Семёнова (Михалкова-Кончаловская) ЕКАТЕРИНА СЕРГЕЕВНА
Отец ребёнка: Богданов АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
Рождение
06.01.1903
Бракосочетание
Около 1925
Развод
Около 1936
Бракосочетание
Около 1936
Рождение ребёнка
20.08.1937
Сын: Михалков АНДРЕЙ СЕРГЕЕВИЧ (Андрон Кончаловский)
Отец ребёнка: Михалков СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
Рождение ребёнка
21.10.1945
Сын: Михалков НИКИТА СЕРГЕЕВИЧ
Отец ребёнка: Михалков СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
Смерть
12.10.1988