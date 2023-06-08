Михалков НИКИТА СЕРГЕЕВИЧ
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.10.1945
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1945
Бракосочетание
1966
Рождение ребёнка
24.09.1966
Мать ребёнка: (Вертинская) АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА
Развод
1971
Бракосочетание
1973
Рождение ребёнка
14.05.1974
Дочь: (Михалкова) АННА НИКИТИЧНА
Мать ребёнка: Михалкова (Соловьёва) ТАТЬЯНА ЕВГЕНЬЕВНА
Рождение ребёнка
08.12.1975
Мать ребёнка: Михалкова (Соловьёва) ТАТЬЯНА ЕВГЕНЬЕВНА
Рождение ребёнка
27.09.1986
Дочь: (Михалкова) НАДЕЖДА НИКИТИЧНА
Мать ребёнка: Михалкова (Соловьёва) ТАТЬЯНА ЕВГЕНЬЕВНА