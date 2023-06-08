Михалков НИКИТА СЕРГЕЕВИЧ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михалков НИКИТА СЕРГЕЕВИЧ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.10.1945

Пол

Мужской

Добавил:

ИО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1945

Отец: Михалков СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

Мать: (Кончаловская) НАТАЛЬЯ ПЕТРОВНА

Бракосочетание
1966

Жена: (Вертинская) АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА

Рождение ребёнка
24.09.1966

Сын: Михалков СТЕПАН НИКИТИЧ

Мать ребёнка: (Вертинская) АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА

Развод
1971

Жена: (Вертинская) АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА

Бракосочетание
1973

Жена: Михалкова (Соловьёва) ТАТЬЯНА ЕВГЕНЬЕВНА

Рождение ребёнка
14.05.1974

Дочь: (Михалкова) АННА НИКИТИЧНА

Мать ребёнка: Михалкова (Соловьёва) ТАТЬЯНА ЕВГЕНЬЕВНА

Рождение ребёнка
08.12.1975

Сын: Михалков АРТЁМ НИКИТИЧ

Мать ребёнка: Михалкова (Соловьёва) ТАТЬЯНА ЕВГЕНЬЕВНА

Рождение ребёнка
27.09.1986

Дочь: (Михалкова) НАДЕЖДА НИКИТИЧНА

Мать ребёнка: Михалкова (Соловьёва) ТАТЬЯНА ЕВГЕНЬЕВНА

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