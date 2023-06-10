Михалкова (Соловьёва) ТАТЬЯНА ЕВГЕНЬЕВНА — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михалкова (Соловьёва) ТАТЬЯНА ЕВГЕНЬЕВНА

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.02.1947

Пол

Женский

Добавил:

ИО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1947

Отец: Соловьёв ЕВГЕНИЙ

Мать: Соловьёва (Малыхина) ТАИСИЯ ГЕОРГИЕВНА

Бракосочетание
1973

Муж: Михалков НИКИТА СЕРГЕЕВИЧ

Рождение ребёнка
14.05.1974

Дочь: (Михалкова) АННА НИКИТИЧНА

Отец ребёнка: Михалков НИКИТА СЕРГЕЕВИЧ

Рождение ребёнка
08.12.1975

Сын: Михалков АРТЁМ НИКИТИЧ

Отец ребёнка: Михалков НИКИТА СЕРГЕЕВИЧ

Рождение ребёнка
27.09.1986

Дочь: (Михалкова) НАДЕЖДА НИКИТИЧНА

Отец ребёнка: Михалков НИКИТА СЕРГЕЕВИЧ

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