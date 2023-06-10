Михалкова (Соловьёва) ТАТЬЯНА ЕВГЕНЬЕВНА
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.02.1947
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1947
Бракосочетание
1973
Рождение ребёнка
14.05.1974
Дочь: (Михалкова) АННА НИКИТИЧНА
Отец ребёнка: Михалков НИКИТА СЕРГЕЕВИЧ
Рождение ребёнка
08.12.1975
Отец ребёнка: Михалков НИКИТА СЕРГЕЕВИЧ
Рождение ребёнка
27.09.1986
Дочь: (Михалкова) НАДЕЖДА НИКИТИЧНА
Отец ребёнка: Михалков НИКИТА СЕРГЕЕВИЧ