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Михалков АРТЁМ НИКИТИЧ
Михалков АРТЁМ НИКИТИЧ
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
08.12.1975
Пол
Мужской
Отец
Михалков НИКИТА СЕРГЕЕВИЧ
1945 г.р.
Мать
Михалкова (Соловьёва) ТАТЬЯНА ЕВГЕНЬЕВНА
1947 г.р.
Дети
Не указаны
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ИО
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Биография
Биография
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Место
Комментарий
Рождение
08.12.1975
Отец:
Михалков НИКИТА СЕРГЕЕВИЧ
Мать:
Михалкова ТАТЬЯНА ЕВГЕНЬЕВНА
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