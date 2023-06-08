Семёнова (Михалкова-Кончаловская) ЕКАТЕРИНА СЕРГЕЕВНА — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСемёнова (Михалкова-Кончаловская) ЕКАТЕРИНА СЕРГЕЕВНА

Семёнова (Михалкова-Кончаловская) ЕКАТЕРИНА СЕРГЕЕВНА

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1831

Дата смерти

2019

Пол

Женский

Добавил:

ИО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Богданов АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ

Мать: (Кончаловская) НАТАЛЬЯ ПЕТРОВНА

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семёнов (Ляндрес) ЮЛИАН СЕМЁНОВИЧ

Рождение ребёнка
12.06.1958

Дочь: (Семёнова) ДАРЬЯ ЮЛИАНОВНА

Отец ребёнка: Семёнов (Ляндрес) ЮЛИАН СЕМЁНОВИЧ

Рождение ребёнка
02.02.1967

Дочь: (Семёнова) ОЛЬГА ЮЛИАНОВНА

Отец ребёнка: Семёнов (Ляндрес) ЮЛИАН СЕМЁНОВИЧ

Смерть
2019

Мы используем куки для улучшения работы сайта.