Семёнова (Михалкова-Кончаловская) ЕКАТЕРИНА СЕРГЕЕВНА
Место рожденияНе указано
Дата рождения1831
Дата смерти2019
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.06.1958
Дочь: (Семёнова) ДАРЬЯ ЮЛИАНОВНА
Отец ребёнка: Семёнов (Ляндрес) ЮЛИАН СЕМЁНОВИЧ
Рождение ребёнка
02.02.1967
Дочь: (Семёнова) ОЛЬГА ЮЛИАНОВНА
Отец ребёнка: Семёнов (Ляндрес) ЮЛИАН СЕМЁНОВИЧ
Смерть
2019