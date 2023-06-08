Семёнов (Ляндрес) ЮЛИАН СЕМЁНОВИЧ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСемёнов (Ляндрес) ЮЛИАН СЕМЁНОВИЧ

Семёнов (Ляндрес) ЮЛИАН СЕМЁНОВИЧ

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.10.1931

Дата смерти

15.09.1993

Пол

Мужской

Добавил:

ИО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1931

Отец: Ляндрес СЕМЁН АЛЕКСАНДРОВИЧ

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Семёнова (Михалкова-Кончаловская) ЕКАТЕРИНА СЕРГЕЕВНА

Рождение ребёнка
12.06.1958

Дочь: (Семёнова) ДАРЬЯ ЮЛИАНОВНА

Мать ребёнка: Семёнова (Михалкова-Кончаловская) ЕКАТЕРИНА СЕРГЕЕВНА

Рождение ребёнка
02.02.1967

Дочь: (Семёнова) ОЛЬГА ЮЛИАНОВНА

Мать ребёнка: Семёнова (Михалкова-Кончаловская) ЕКАТЕРИНА СЕРГЕЕВНА

Смерть
15.09.1993

Мы используем куки для улучшения работы сайта.