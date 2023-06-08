Семёнов (Ляндрес) ЮЛИАН СЕМЁНОВИЧ
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.10.1931
Дата смерти15.09.1993
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1931
Отец: Ляндрес СЕМЁН АЛЕКСАНДРОВИЧ
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.06.1958
Дочь: (Семёнова) ДАРЬЯ ЮЛИАНОВНА
Мать ребёнка: Семёнова (Михалкова-Кончаловская) ЕКАТЕРИНА СЕРГЕЕВНА
Рождение ребёнка
02.02.1967
Дочь: (Семёнова) ОЛЬГА ЮЛИАНОВНА
Мать ребёнка: Семёнова (Михалкова-Кончаловская) ЕКАТЕРИНА СЕРГЕЕВНА
Смерть
15.09.1993