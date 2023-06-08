Кончаловская (Сурикова) ОЛЬГА ВАСИЛЬЕВНА
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.09.1878
Дата смерти02.07.1958
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1878
Отец: Суриков ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.01.1903
Дочь: НАТАЛЬЯ ПЕТРОВНА
Отец ребёнка: Кончаловский ПЁТР ПЕТРОВИЧ
Рождение ребёнка
16.03.1906
Сын: Кончаловский МИХАИЛ ПЕТРОВИЧ
Отец ребёнка: Кончаловский ПЁТР ПЕТРОВИЧ
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.07.1958