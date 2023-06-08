Кончаловская (Сурикова) ОЛЬГА ВАСИЛЬЕВНА — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКончаловская (Сурикова) ОЛЬГА ВАСИЛЬЕВНА

Кончаловская (Сурикова) ОЛЬГА ВАСИЛЬЕВНА

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.09.1878

Дата смерти

02.07.1958

Пол

Женский

Добавил:

ИО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1878

Отец: Суриков ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.01.1903

Дочь: НАТАЛЬЯ ПЕТРОВНА

Отец ребёнка: Кончаловский ПЁТР ПЕТРОВИЧ

Рождение ребёнка
16.03.1906

Сын: Кончаловский МИХАИЛ ПЕТРОВИЧ

Отец ребёнка: Кончаловский ПЁТР ПЕТРОВИЧ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кончаловский ПЁТР ПЕТРОВИЧ

Смерть
02.07.1958