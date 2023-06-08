Кончаловский ПЁТР ПЕТРОВИЧ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кончаловский ПЁТР ПЕТРОВИЧ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.02.1876

Дата смерти

02.02.1956

Пол

Мужской

Добавил:

ИО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1876

Отец: Кончаловский ПЁТР ПЕТРОВИЧ

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кончаловская (Сурикова) ОЛЬГА ВАСИЛЬЕВНА

Рождение ребёнка
06.01.1903

Дочь: (Кончаловская) НАТАЛЬЯ ПЕТРОВНА

Мать ребёнка: Кончаловская (Сурикова) ОЛЬГА ВАСИЛЬЕВНА

Рождение ребёнка
16.03.1906

Сын: Кончаловский МИХАИЛ ПЕТРОВИЧ

Мать ребёнка: Кончаловская (Сурикова) ОЛЬГА ВАСИЛЬЕВНА

Смерть
02.02.1956

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