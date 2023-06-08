Кончаловский ПЁТР ПЕТРОВИЧ
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.02.1876
Дата смерти02.02.1956
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1876
Отец: Кончаловский ПЁТР ПЕТРОВИЧ
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.01.1903
Дочь: (Кончаловская) НАТАЛЬЯ ПЕТРОВНА
Мать ребёнка: Кончаловская (Сурикова) ОЛЬГА ВАСИЛЬЕВНА
Рождение ребёнка
16.03.1906
Сын: Кончаловский МИХАИЛ ПЕТРОВИЧ
Мать ребёнка: Кончаловская (Сурикова) ОЛЬГА ВАСИЛЬЕВНА
Смерть
02.02.1956