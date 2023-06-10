Михалков АНДРЕЙ СЕРГЕЕВИЧ (Андрон Кончаловский)
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.08.1937
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
15.01.196
Сын: Кончаловский ЕГОР АНДРЕЕВИЧ (Георгий Михалков)
Мать ребёнка: НАТАЛЬЯ УТЕВЛЕВНА
Рождение
20.08.1937
Отец: Михалков СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
Мать: НАТАЛЬЯ ПЕТРОВНА
Бракосочетание
1964
Жена: НАТАЛЬЯ УТЕВЛЕВНА
Развод
1969
Жена: НАТАЛЬЯ УТЕВЛЕВНА
Рождение ребёнка
03.04.1980
Дочь: ДАРЬЯ АНДРЕЕВНА
Мать ребёнка: ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА
Бракосочетание
1998
Жена: ЮЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА
Рождение ребёнка
1999
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: ЮЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА
Рождение ребёнка
2003
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: ЮЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА