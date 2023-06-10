Михалков АНДРЕЙ СЕРГЕЕВИЧ (Андрон Кончаловский) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михалков АНДРЕЙ СЕРГЕЕВИЧ (Андрон Кончаловский)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.08.1937

Пол

Мужской

Добавил:

ИО
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
15.01.196

Сын: Кончаловский ЕГОР АНДРЕЕВИЧ (Георгий Михалков)

Мать ребёнка: НАТАЛЬЯ УТЕВЛЕВНА

Рождение
20.08.1937

Отец: Михалков СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

Мать: НАТАЛЬЯ ПЕТРОВНА

Бракосочетание
1964

Жена: НАТАЛЬЯ УТЕВЛЕВНА

Развод
1969

Жена: НАТАЛЬЯ УТЕВЛЕВНА

Рождение ребёнка
03.04.1980

Дочь: ДАРЬЯ АНДРЕЕВНА

Мать ребёнка: ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА

Бракосочетание
1998

Жена: ЮЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА

Рождение ребёнка
1999

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: ЮЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА

Рождение ребёнка
2003

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: ЮЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА