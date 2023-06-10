(Высоцкая) ЮЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.08.1973
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1973
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1998
Рождение ребёнка
1999
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Михалков АНДРЕЙ СЕРГЕЕВИЧ (Андрон Кончаловский)
Рождение ребёнка
2003
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Михалков АНДРЕЙ СЕРГЕЕВИЧ (Андрон Кончаловский)