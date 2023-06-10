(Высоцкая) ЮЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Высоцкая) ЮЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.08.1973

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1937 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1973

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1998

Муж: Михалков АНДРЕЙ СЕРГЕЕВИЧ (Андрон Кончаловский)

Рождение ребёнка
1999

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Михалков АНДРЕЙ СЕРГЕЕВИЧ (Андрон Кончаловский)

Рождение ребёнка
2003

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Михалков АНДРЕЙ СЕРГЕЕВИЧ (Андрон Кончаловский)