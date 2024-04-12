Малыгина (Некрасова) Марья Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малыгина (Некрасова) Марья Дмитриевна

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

15.07.1821

Дата смерти

20.12.1892

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1821

Отец: Некрасов Дмитрий Сергеевич

Мать: Некрасова Евдокия Дмитриевна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
07.02.1840

Муж: Малыгин Илья Иванович

Рождение ребёнка
08.06.1844

Сын: Малыгин Иван Ильич

Отец ребёнка: Малыгин Илья Иванович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
28.04.1848

Дочь: Александра Ильинична

Отец ребёнка: Малыгин Илья Иванович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Некрасова Мария Ильинична

Отец ребёнка: Малыгин Илья Иванович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
24.02.1857

Сын: Малыгин (бубин) Алексей Ильич

Отец ребёнка: Малыгин Илья Иванович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
01.06.1858

Сын: Малыгин Федор Ильич

Отец ребёнка: Малыгин Илья Иванович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1860

Дочь: Посохина Евдокия Ильинична

Отец ребёнка: Малыгин Илья Иванович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
20.12.1892
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Причина смерти: старость
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