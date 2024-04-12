Малыгина (Некрасова) Марья Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения15.07.1821
Дата смерти20.12.1892
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1821
Бракосочетание
07.02.1840
Рождение ребёнка
08.06.1844
Сын: Малыгин Иван Ильич
Отец ребёнка: Малыгин Илья Иванович
Рождение ребёнка
28.04.1848
Дочь: Александра Ильинична
Отец ребёнка: Малыгин Илья Иванович
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Некрасова Мария Ильинична
Отец ребёнка: Малыгин Илья Иванович
Рождение ребёнка
24.02.1857
Сын: Малыгин (бубин) Алексей Ильич
Отец ребёнка: Малыгин Илья Иванович
Рождение ребёнка
01.06.1858
Сын: Малыгин Федор Ильич
Отец ребёнка: Малыгин Илья Иванович
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Посохина Евдокия Ильинична
Отец ребёнка: Малыгин Илья Иванович
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
20.12.1892
Причина смерти: старость