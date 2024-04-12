Малыгин (Бубин) Алексей Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМалыгин (Бубин) Алексей Ильич

Малыгин (Бубин) Алексей Ильич

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

24.02.1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1857

Отец: Малыгин Илья Иванович

Мать: Малыгина Марья Дмитриевна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
28.10.1887

Дочь: Мария Алексеева

Мать ребёнка: Малыгина Ольга Ивановна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
20.02.1894

Сын: Малыгин Алексей Алексеев

Мать ребёнка: Малыгина Ольга Ивановна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Малыгина Ольга Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close