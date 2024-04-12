Малыгин (Бубин) Алексей Ильич
Место рождения
Дата рождения24.02.1857
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1857
Отец: Малыгин Илья Иванович
Рождение ребёнка
28.10.1887
Дочь: Мария Алексеева
Мать ребёнка: Малыгина Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
20.02.1894
Мать ребёнка: Малыгина Ольга Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Малыгина Ольга Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно