Некрасова (Малыгина) Мария Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Некрасова (Малыгина) Мария Ильинична

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: Малыгин Илья Иванович

Мать: Малыгина Марья Дмитриевна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
14.10.1882

Дочь: Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Некрасов Иван Иванович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
01.03.1886

Сын: Некрасов Илья Иванович

Отец ребёнка: Некрасов Иван Иванович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Некрасов Иван Иванович

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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