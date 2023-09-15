Некрасова (Малыгина) Мария Ильинична
Место рождения
Дата рождения1850
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: Малыгин Илья Иванович
Рождение ребёнка
14.10.1882
Дочь: Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Некрасов Иван Иванович
Рождение ребёнка
01.03.1886
Отец ребёнка: Некрасов Иван Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно