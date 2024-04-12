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Малыгин Илья Иванович

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1815

Дата смерти

До 1891

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Малыгин Иван

Мать: не указана

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
07.02.1840

Жена: Малыгина Марья Дмитриевна

Рождение ребёнка
08.06.1844

Сын: Малыгин Иван Ильич

Мать ребёнка: Малыгина Марья Дмитриевна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
28.04.1848

Дочь: Александра Ильинична

Мать ребёнка: Малыгина Марья Дмитриевна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Некрасова Мария Ильинична

Мать ребёнка: Малыгина Марья Дмитриевна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
24.02.1857

Сын: Малыгин (бубин) Алексей Ильич

Мать ребёнка: Малыгина Марья Дмитриевна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
01.06.1858

Сын: Малыгин Федор Ильич

Мать ребёнка: Малыгина Марья Дмитриевна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1860

Дочь: Посохина Евдокия Ильинична

Мать ребёнка: Малыгина Марья Дмитриевна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
До 1891
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
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