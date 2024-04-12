Малыгин Илья Иванович
Место рождения
Дата рождения1815
Дата смертиДо 1891
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: Малыгин Иван
Бракосочетание
07.02.1840
Рождение ребёнка
08.06.1844
Сын: Малыгин Иван Ильич
Мать ребёнка: Малыгина Марья Дмитриевна
Рождение ребёнка
28.04.1848
Дочь: Александра Ильинична
Мать ребёнка: Малыгина Марья Дмитриевна
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Некрасова Мария Ильинична
Мать ребёнка: Малыгина Марья Дмитриевна
Рождение ребёнка
24.02.1857
Сын: Малыгин (бубин) Алексей Ильич
Мать ребёнка: Малыгина Марья Дмитриевна
Рождение ребёнка
01.06.1858
Сын: Малыгин Федор Ильич
Мать ребёнка: Малыгина Марья Дмитриевна
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Посохина Евдокия Ильинична
Мать ребёнка: Малыгина Марья Дмитриевна
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1891