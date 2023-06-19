Некрасова (Некрасова) Евдокия Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНекрасова (Некрасова) Евдокия Дмитриевна

Некрасова (Некрасова) Евдокия Дмитриевна

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: Некрасов Дмитрий Федоров

Мать: Некрасова Васса Нестерова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
18.07.1818

Сын: Некрасов Илья Дмитриевич

Отец ребёнка: Некрасов Дмитрий Сергеевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
24.12.1819

Дочь: Анисья Дмитриевна

Отец ребёнка: Некрасов Дмитрий Сергеевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
15.07.1821

Дочь: Малыгина Марья Дмитриевна

Отец ребёнка: Некрасов Дмитрий Сергеевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
03.11.1823

Сын: Некрасов Михаил Дмитриевич

Отец ребёнка: Некрасов Дмитрий Сергеевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
12.03.1825

Сын: Некрасов Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Некрасов Дмитрий Сергеевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
02.12.1826

Дочь: Некрасова Анна Дмитриевна

Отец ребёнка: Некрасов Дмитрий Сергеевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
23.04.1830

Дочь: Пелагея Дмитриевна

Отец ребёнка: Некрасов Дмитрий Сергеевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
31.05.1832

Дочь: Аграфена Дмитриевна

Отец ребёнка: Некрасов Дмитрий Сергеевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Некрасова Пелагея Дмитриева

Отец ребёнка: Некрасов Дмитрий Сергеевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1838

Сын: Некрасов Сергей Дмитриевич

Отец ребёнка: Некрасов Дмитрий Сергеевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Некрасов Дмитрий Сергеевич

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно