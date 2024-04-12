Некрасов Дмитрий Сергеевич
Место рождения
Дата рождения1792
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Рождение ребёнка
18.07.1818
Мать ребёнка: Некрасова Евдокия Дмитриевна
Рождение ребёнка
24.12.1819
Дочь: Анисья Дмитриевна
Мать ребёнка: Некрасова Евдокия Дмитриевна
Рождение ребёнка
15.07.1821
Дочь: Малыгина Марья Дмитриевна
Мать ребёнка: Некрасова Евдокия Дмитриевна
Рождение ребёнка
03.11.1823
Сын: Некрасов Михаил Дмитриевич
Мать ребёнка: Некрасова Евдокия Дмитриевна
Рождение ребёнка
12.03.1825
Мать ребёнка: Некрасова Евдокия Дмитриевна
Рождение ребёнка
02.12.1826
Дочь: Некрасова Анна Дмитриевна
Мать ребёнка: Некрасова Евдокия Дмитриевна
Рождение ребёнка
23.04.1830
Дочь: Пелагея Дмитриевна
Мать ребёнка: Некрасова Евдокия Дмитриевна
Рождение ребёнка
31.05.1832
Дочь: Аграфена Дмитриевна
Мать ребёнка: Некрасова Евдокия Дмитриевна
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Некрасова Пелагея Дмитриева
Мать ребёнка: Некрасова Евдокия Дмитриевна
Рождение ребёнка
1838
Сын: Некрасов Сергей Дмитриевич
Мать ребёнка: Некрасова Евдокия Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно