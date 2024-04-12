Некрасов Дмитрий Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Некрасов Дмитрий Сергеевич

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1792

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: Некрасов Сергей Гаврилович

Мать: Некрасова Пелагея Алексеева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
18.07.1818

Сын: Некрасов Илья Дмитриевич

Мать ребёнка: Некрасова Евдокия Дмитриевна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
24.12.1819

Дочь: Анисья Дмитриевна

Мать ребёнка: Некрасова Евдокия Дмитриевна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
15.07.1821

Дочь: Малыгина Марья Дмитриевна

Мать ребёнка: Некрасова Евдокия Дмитриевна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
03.11.1823

Сын: Некрасов Михаил Дмитриевич

Мать ребёнка: Некрасова Евдокия Дмитриевна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
12.03.1825

Сын: Некрасов Иван Дмитриевич

Мать ребёнка: Некрасова Евдокия Дмитриевна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
02.12.1826

Дочь: Некрасова Анна Дмитриевна

Мать ребёнка: Некрасова Евдокия Дмитриевна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
23.04.1830

Дочь: Пелагея Дмитриевна

Мать ребёнка: Некрасова Евдокия Дмитриевна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
31.05.1832

Дочь: Аграфена Дмитриевна

Мать ребёнка: Некрасова Евдокия Дмитриевна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Некрасова Пелагея Дмитриева

Мать ребёнка: Некрасова Евдокия Дмитриевна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1838

Сын: Некрасов Сергей Дмитриевич

Мать ребёнка: Некрасова Евдокия Дмитриевна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Некрасова Евдокия Дмитриевна

Смерть
Неизвестно
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