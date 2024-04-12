Некрасов Илья Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНекрасов Илья Дмитриевич

Некрасов Илья Дмитриевич

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

18.07.1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1818

Отец: Некрасов Дмитрий Сергеевич

Мать: Некрасова Евдокия Дмитриевна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
21.01.1852

Жена: Прасковья Николаевна

Рождение ребёнка
18.10.1853

Сын: Некрасов Дмитрий Ильич

Мать ребёнка: Прасковья Николаевна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1856

Сын: Некрасов Петр Ильич

Мать ребёнка: Прасковья Николаевна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1857

Сын: Некрасов Сергей Ильич

Мать ребёнка: Прасковья Николаевна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close