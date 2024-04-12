Некрасов Илья Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения18.07.1818
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1818
Бракосочетание
21.01.1852
Жена: Прасковья Николаевна
Рождение ребёнка
18.10.1853
Мать ребёнка: Прасковья Николаевна
Рождение ребёнка
1856
Сын: Некрасов Петр Ильич
Мать ребёнка: Прасковья Николаевна
Рождение ребёнка
1857
Мать ребёнка: Прасковья Николаевна
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно