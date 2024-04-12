Некрасов Дмитрий Ильич
Место рождения
Дата рождения18.10.1853
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1853
Отец: Некрасов Илья Дмитриевич
Мать: Прасковья Николаевна
Рождение ребёнка
30.06.1882
Дочь: Наталья Дмитриевна
Мать ребёнка: Некрасова Екатерина Ильинична
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно