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Некрасов Дмитрий Ильич

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

18.10.1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1853

Отец: Некрасов Илья Дмитриевич

Мать: Прасковья Николаевна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
30.06.1882

Дочь: Наталья Дмитриевна

Мать ребёнка: Некрасова Екатерина Ильинична

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Некрасова Екатерина Ильинична

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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