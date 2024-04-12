(Некрасова) Прасковья Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Некрасова) Прасковья Николаевна

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

28.10.1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1826

Отец: Некрасов Николай Петрович

Мать: Некрасова Катерина Алексеева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
21.01.1852

Муж: Некрасов Илья Дмитриевич

Рождение ребёнка
18.10.1853

Сын: Некрасов Дмитрий Ильич

Отец ребёнка: Некрасов Илья Дмитриевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1856

Сын: Некрасов Петр Ильич

Отец ребёнка: Некрасов Илья Дмитриевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1857

Сын: Некрасов Сергей Ильич

Отец ребёнка: Некрасов Илья Дмитриевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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