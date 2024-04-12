(Некрасова) Прасковья Николаевна
Место рождения
Дата рождения28.10.1826
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1826
Бракосочетание
21.01.1852
Рождение ребёнка
18.10.1853
Отец ребёнка: Некрасов Илья Дмитриевич
Рождение ребёнка
1856
Сын: Некрасов Петр Ильич
Отец ребёнка: Некрасов Илья Дмитриевич
Рождение ребёнка
1857
Отец ребёнка: Некрасов Илья Дмитриевич
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно