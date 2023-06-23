Аникеев Николай Аникеевич
Место рождения
Дата рождения26.08.1871 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1871 ст.
Бракосочетание
18.01.1898 ст.
Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
18.01.1899 ст.
Дочь: Аникеева Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: Аникеева (Лупанова) Прасковья Ильинична
Рождение ребёнка
26.08.1904 ст.
Мать ребёнка: Аникеева (Лупанова) Прасковья Ильинична
Рождение ребёнка
28.07.1906 ст.
Сын: Аникеев Максим Николаевич
Мать ребёнка: Аникеева (Лупанова) Прасковья Ильинична
Рождение ребёнка
30.09.1907 ст.
Сын: Аникеев Сергей Николаевич
Мать ребёнка: Аникеева (Лупанова) Прасковья Ильинична
Рождение ребёнка
12.04.1909 ст.
Дочь: Никифорова (Аникеева) Анастасия Николаевна
Мать ребёнка: Аникеева (Лупанова) Прасковья Ильинична
Рождение ребёнка
13.05.1911 ст.
Дочь: Аникеева Ефросинья Николаевна
Мать ребёнка: Аникеева (Лупанова) Прасковья Ильинична
Рождение ребёнка
18.02.1913 ст.
Дочь: Аникеева Евдокия Николаевна
Мать ребёнка: Аникеева (Лупанова) Прасковья Ильинична
Смерть
Неизвестно