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Аникеев Николай Аникеевич

Место рождения

Старые-Рукавы, Шалаховская волость, Невельский уезд

Дата рождения

26.08.1871 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1871 ст.

Отец: Аникеев Аникей Никитич

Мать: Аникеева Анастасия Трофимовна

Старые-Рукавы, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
18.01.1898 ст.

Жена: Аникеева (Лупанова) Прасковья Ильинична

Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
18.01.1899 ст.

Дочь: Аникеева Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: Аникеева (Лупанова) Прасковья Ильинична

Старые-Рукавы, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
26.08.1904 ст.

Сын: Аникеев Иван Николаевич

Мать ребёнка: Аникеева (Лупанова) Прасковья Ильинична

Старые-Рукавы, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
28.07.1906 ст.

Сын: Аникеев Максим Николаевич

Мать ребёнка: Аникеева (Лупанова) Прасковья Ильинична

Старые-Рукавы, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
30.09.1907 ст.

Сын: Аникеев Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Аникеева (Лупанова) Прасковья Ильинична

Старые-Рукавы, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
12.04.1909 ст.

Дочь: Никифорова (Аникеева) Анастасия Николаевна

Мать ребёнка: Аникеева (Лупанова) Прасковья Ильинична

Старые-Рукавы, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
13.05.1911 ст.

Дочь: Аникеева Ефросинья Николаевна

Мать ребёнка: Аникеева (Лупанова) Прасковья Ильинична

Старые-Рукавы, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
18.02.1913 ст.

Дочь: Аникеева Евдокия Николаевна

Мать ребёнка: Аникеева (Лупанова) Прасковья Ильинична

Старые-Рукавы, Шалаховская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно

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