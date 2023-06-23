Аникеева (Лупанова) Прасковья Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аникеева (Лупанова) Прасковья Ильинична

Место рождения

Отхожие-Рукавы, Шалаховская волость, Невельский уезд

Дата рождения

20.09.1878 ст.

Дата смерти

1945

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1878 ст.

Отец: Лупанов Илья Иванович

Мать: Лупанова Евдокия Васильевна

Отхожие-Рукавы, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
18.01.1898 ст.

Муж: Аникеев Николай Аникеевич

Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
18.01.1899 ст.

Дочь: Аникеева Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Аникеев Николай Аникеевич

Старые-Рукавы, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
26.08.1904 ст.

Сын: Аникеев Иван Николаевич

Отец ребёнка: Аникеев Николай Аникеевич

Старые-Рукавы, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
28.07.1906 ст.

Сын: Аникеев Максим Николаевич

Отец ребёнка: Аникеев Николай Аникеевич

Старые-Рукавы, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
30.09.1907 ст.

Сын: Аникеев Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Аникеев Николай Аникеевич

Старые-Рукавы, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
12.04.1909 ст.

Дочь: Никифорова (Аникеева) Анастасия Николаевна

Отец ребёнка: Аникеев Николай Аникеевич

Старые-Рукавы, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
13.05.1911 ст.

Дочь: Аникеева Ефросинья Николаевна

Отец ребёнка: Аникеев Николай Аникеевич

Старые-Рукавы, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
18.02.1913 ст.

Дочь: Аникеева Евдокия Николаевна

Отец ребёнка: Аникеев Николай Аникеевич

Старые-Рукавы, Шалаховская волость, Невельский уезд
Смерть
1945
Старые-Рукавы, Шалаховская волость, Невельский уезд

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