Аникеева (Лупанова) Прасковья Ильинична
Место рождения
Дата рождения20.09.1878 ст.
Дата смерти1945
ПолЖенский
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1878 ст.
Отец: Лупанов Илья Иванович
Бракосочетание
18.01.1898 ст.
Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
18.01.1899 ст.
Дочь: Аникеева Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Аникеев Николай Аникеевич
Рождение ребёнка
26.08.1904 ст.
Отец ребёнка: Аникеев Николай Аникеевич
Рождение ребёнка
28.07.1906 ст.
Сын: Аникеев Максим Николаевич
Отец ребёнка: Аникеев Николай Аникеевич
Рождение ребёнка
30.09.1907 ст.
Сын: Аникеев Сергей Николаевич
Отец ребёнка: Аникеев Николай Аникеевич
Рождение ребёнка
12.04.1909 ст.
Дочь: Никифорова (Аникеева) Анастасия Николаевна
Отец ребёнка: Аникеев Николай Аникеевич
Рождение ребёнка
13.05.1911 ст.
Дочь: Аникеева Ефросинья Николаевна
Отец ребёнка: Аникеев Николай Аникеевич
Рождение ребёнка
18.02.1913 ст.
Дочь: Аникеева Евдокия Николаевна
Отец ребёнка: Аникеев Николай Аникеевич
Смерть
1945