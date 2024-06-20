Никифорова (Аникеева) Анастасия Николаевна
Место рождения
Дата рождения12.04.1909 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1909 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Никифорова Лидия Терентьевна
Отец ребёнка: Никифоров Терентий Акимович
Рождение ребёнка
1937
Сын: Никифоров Александр Терентьевич
Отец ребёнка: Никифоров Терентий Акимович
Рождение ребёнка
1941
Сын: Никифоров Николай Терентьевич
Отец ребёнка: Никифоров Терентий Акимович
Смерть
Неизвестно