Никифорова (Аникеева) Анастасия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никифорова (Аникеева) Анастасия Николаевна

Место рождения

Старые-Рукавы, Шалаховская волость, Невельский уезд

Дата рождения

12.04.1909 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1909 ст.

Отец: Аникеев Николай Аникеевич

Мать: Аникеева (Лупанова) Прасковья Ильинична

Старые-Рукавы, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никифоров Терентий Акимович

Рождение ребёнка
1932

Дочь: Никифорова Лидия Терентьевна

Отец ребёнка: Никифоров Терентий Акимович

Старые-Рукавы, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
1937

Сын: Никифоров Александр Терентьевич

Отец ребёнка: Никифоров Терентий Акимович

Старые-Рукавы, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
1941

Сын: Никифоров Николай Терентьевич

Отец ребёнка: Никифоров Терентий Акимович

Старые-Рукавы, Шалаховская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно

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