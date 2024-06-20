Никифоров Терентий Акимович
Место рождения
Дата рождения28.10.1910 ст.
Дата смерти?.04.1944
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1910 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Никифорова Лидия Терентьевна
Мать ребёнка: Никифорова (Аникеева) Анастасия Николаевна
Рождение ребёнка
1937
Сын: Никифоров Александр Терентьевич
Мать ребёнка: Никифорова (Аникеева) Анастасия Николаевна
Рождение ребёнка
1941
Сын: Никифоров Николай Терентьевич
Мать ребёнка: Никифорова (Аникеева) Анастасия Николаевна
Смерть
?.04.1944