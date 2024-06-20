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Никифоров Терентий Акимович

Место рождения

Старые-Рукавы, Шалаховская волость, Невельский уезд

Дата рождения

28.10.1910 ст.

Дата смерти

?.04.1944

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1910 ст.

Отец: Никифоров Аким Федотович

Мать: Никифорова (Лещенко) Анна Матвеевна

Старые-Рукавы, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Никифорова (Аникеева) Анастасия Николаевна

Рождение ребёнка
1932

Дочь: Никифорова Лидия Терентьевна

Мать ребёнка: Никифорова (Аникеева) Анастасия Николаевна

Старые-Рукавы, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
1937

Сын: Никифоров Александр Терентьевич

Мать ребёнка: Никифорова (Аникеева) Анастасия Николаевна

Старые-Рукавы, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
1941

Сын: Никифоров Николай Терентьевич

Мать ребёнка: Никифорова (Аникеева) Анастасия Николаевна

Старые-Рукавы, Шалаховская волость, Невельский уезд
Смерть
?.04.1944

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