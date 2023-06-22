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Никифорова (Лещенко) Анна Матвеевна

Место рождения

Куксиха, Шалаховская волость, Невельский уезд

Дата рождения

06.07.1889 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1889 ст.

Отец: Лещенко Матвей Иванович

Мать: Лещенко Наталья Мокиевна

Куксиха, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никифоров Аким Федотович

Рождение ребёнка
28.10.1910 ст.

Сын: Никифоров Терентий Акимович

Отец ребёнка: Никифоров Аким Федотович

Старые-Рукавы, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
05.12.1913 ст.

Дочь: Немченко (Никифорова) Анастасия Акимовна

Отец ребёнка: Никифоров Аким Федотович

Старые-Рукавы, Шалаховская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно

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