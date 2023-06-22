Никифорова (Лещенко) Анна Матвеевна
Место рождения
Дата рождения06.07.1889 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1889 ст.
Отец: Лещенко Матвей Иванович
Мать: Лещенко Наталья Мокиевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.10.1910 ст.
Сын: Никифоров Терентий Акимович
Отец ребёнка: Никифоров Аким Федотович
Рождение ребёнка
05.12.1913 ст.
Дочь: Немченко (Никифорова) Анастасия Акимовна
Отец ребёнка: Никифоров Аким Федотович
Смерть
Неизвестно