Лещенко Матвей Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1858
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1858
Отец: Лещенко Иван Демидович
Мать: Лещенко Марфа Ефремовна
Рождение ребёнка
11.08.1884 ст.
Сын: Лещенко Василий Матвеевич
Мать ребёнка: Лещенко Наталья Мокиевна
Рождение ребёнка
06.07.1889 ст.
Дочь: Никифорова Анна Матвеевна
Мать ребёнка: Лещенко Наталья Мокиевна
Рождение ребёнка
18.02.1892 ст.
Мать ребёнка: Лещенко Наталья Мокиевна
Рождение ребёнка
05.06.1896 ст.
Мать ребёнка: Лещенко Наталья Мокиевна
Бракосочетание
11.09.1898 ст.
Кубок, Невельский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
19.02.1900 ст.
Мать ребёнка: Лещенко Степанида Григорьевна
Рождение ребёнка
08.07.1901 ст.
Дочь: Ломако Марфа Матвеевна
Мать ребёнка: Лещенко Степанида Григорьевна
Рождение ребёнка
10.05.1904 ст.
Дочь: Лещенко Ефросинья Матвеевна
Мать ребёнка: Лещенко Степанида Григорьевна
Рождение ребёнка
23.05.1906 ст.
Дочь: Лещенко Елена Матвеевна
Мать ребёнка: Лещенко Степанида Григорьевна
Рождение ребёнка
28.01.1908 ст.
Дочь: Лещенко Мария Матвеевна
Мать ребёнка: Лещенко Степанида Григорьевна
Рождение ребёнка
13.09.1914 ст.
Мать ребёнка: Лещенко Степанида Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лещенко Наталья Мокиевна
Смерть
Неизвестно