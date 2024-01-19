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Лещенко Матвей Иванович

Место рождения

Куксиха, Шалаховская волость, Невельский уезд

Дата рождения

Около 1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1858

Отец: Лещенко Иван Демидович

Мать: Лещенко Марфа Ефремовна

Куксиха, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
11.08.1884 ст.

Сын: Лещенко Василий Матвеевич

Мать ребёнка: Лещенко Наталья Мокиевна

Куксиха, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
06.07.1889 ст.

Дочь: Никифорова Анна Матвеевна

Мать ребёнка: Лещенко Наталья Мокиевна

Куксиха, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
18.02.1892 ст.

Сын: Лещенко Иван Матвеевич

Мать ребёнка: Лещенко Наталья Мокиевна

Куксиха, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
05.06.1896 ст.

Сын: Лещенко Роман Матвеевич

Мать ребёнка: Лещенко Наталья Мокиевна

Куксиха, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
11.09.1898 ст.

Жена: Лещенко Степанида Григорьевна

Кубок, Невельский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
19.02.1900 ст.

Сын: Лещенко Макар Матвеевич

Мать ребёнка: Лещенко Степанида Григорьевна

Куксиха, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
08.07.1901 ст.

Дочь: Ломако Марфа Матвеевна

Мать ребёнка: Лещенко Степанида Григорьевна

Куксиха, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
10.05.1904 ст.

Дочь: Лещенко Ефросинья Матвеевна

Мать ребёнка: Лещенко Степанида Григорьевна

Куксиха, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
23.05.1906 ст.

Дочь: Лещенко Елена Матвеевна

Мать ребёнка: Лещенко Степанида Григорьевна

Куксиха, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
28.01.1908 ст.

Дочь: Лещенко Мария Матвеевна

Мать ребёнка: Лещенко Степанида Григорьевна

Куксиха, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
13.09.1914 ст.

Сын: Лещенко Иван Матвеевич

Мать ребёнка: Лещенко Степанида Григорьевна

Куксиха, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лещенко Наталья Мокиевна

Смерть
Неизвестно
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