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Лещенко Иван Демидович

Место рождения

Куксиха, Шалаховская волость, Невельский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Куксиха, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лещенко Марфа Ефремовна

Рождение ребёнка
Около 1844

Дочь: Песоцкая (Лещенко) Варвара Ивановна

Мать ребёнка: Лещенко Марфа Ефремовна

Куксиха, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
12.05.1850 ст.

Сын: Лещенко Сидор Иванович

Мать ребёнка: Лещенко Марфа Ефремовна

Куксиха, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
Около 1858

Сын: Лещенко Матвей Иванович

Мать ребёнка: Лещенко Марфа Ефремовна

Куксиха, Шалаховская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно

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