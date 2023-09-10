Лещенко Иван Демидович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лещенко Марфа Ефремовна
Рождение ребёнка
Около 1844
Дочь: Песоцкая (Лещенко) Варвара Ивановна
Мать ребёнка: Лещенко Марфа Ефремовна
Рождение ребёнка
12.05.1850 ст.
Мать ребёнка: Лещенко Марфа Ефремовна
Рождение ребёнка
Около 1858
Мать ребёнка: Лещенко Марфа Ефремовна
Смерть
Неизвестно