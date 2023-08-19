Песоцкая (Лещенко) Варвара Ивановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1844
Дата смерти06.01.1904 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение
Около 1844
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1866
Сын: Песоцкий Александр Астратьевич
Отец ребёнка: Песоцкий Астрат Борисович
Михальцево, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
19.03.1872 ст.
Дочь: Васильева Дарья Астратьевна
Отец ребёнка: Песоцкий Астрат Борисович
Михальцево, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
13.09.1875 ст.
Сын: Песоцкий Никита Астратьевич
Отец ребёнка: Песоцкий Астрат Борисович
Михальцево, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
02.03.1878 ст.
Сын: Песоцкий Нестер Астратьевич
Отец ребёнка: Песоцкий Астрат Борисович
Михальцево, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
18.07.1881 ст.
Сын: Песоцкий Тихон Астратьевич
Отец ребёнка: Песоцкий Астрат Борисович
Михальцево, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
26.03.1884 ст.
Дочь: Лисицына Матрёна Астратьевна
Отец ребёнка: Песоцкий Астрат Борисович
Михальцево, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
06.01.1889 ст.
Сын: Песоцкий Василий Астратьевич
Отец ребёнка: Песоцкий Астрат Борисович
Михальцево, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
06.01.1904 ст.
Михальцево, Шалаховская волость, Невельский уезд