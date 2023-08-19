Песоцкая (Лещенко) Варвара Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Песоцкая (Лещенко) Варвара Ивановна

Место рождения

Куксиха, Шалаховская волость, Невельский уезд

Дата рождения

Около 1844

Дата смерти

06.01.1904 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1844

Отец: не указан

Мать: не указана

Куксиха, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
Около 1866

Сын: Песоцкий Александр Астратьевич

Отец ребёнка: Песоцкий Астрат Борисович

Михальцево, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
19.03.1872 ст.

Дочь: Васильева Дарья Астратьевна

Отец ребёнка: Песоцкий Астрат Борисович

Михальцево, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
13.09.1875 ст.

Сын: Песоцкий Никита Астратьевич

Отец ребёнка: Песоцкий Астрат Борисович

Михальцево, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
02.03.1878 ст.

Сын: Песоцкий Нестер Астратьевич

Отец ребёнка: Песоцкий Астрат Борисович

Михальцево, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
18.07.1881 ст.

Сын: Песоцкий Тихон Астратьевич

Отец ребёнка: Песоцкий Астрат Борисович

Михальцево, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
26.03.1884 ст.

Дочь: Лисицына Матрёна Астратьевна

Отец ребёнка: Песоцкий Астрат Борисович

Михальцево, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
06.01.1889 ст.

Сын: Песоцкий Василий Астратьевич

Отец ребёнка: Песоцкий Астрат Борисович

Михальцево, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Песоцкий Астрат Борисович

Смерть
06.01.1904 ст.
Михальцево, Шалаховская волость, Невельский уезд
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