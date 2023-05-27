Песоцкий Астрат (Евстратий) Борисович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Песоцкий Астрат (Евстратий) Борисович

Место рождения

Михальцево, Шалаховская волость, Невельский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Михальцево, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
Около 1866

Сын: Песоцкий Александр Астратьевич

Мать ребёнка: Песоцкая Варвара Ивановна

Михальцево, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
19.03.1872 ст.

Дочь: Васильева Дарья Астратьевна

Мать ребёнка: Песоцкая Варвара Ивановна

Михальцево, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
13.09.1875 ст.

Сын: Песоцкий Никита Астратьевич

Мать ребёнка: Песоцкая Варвара Ивановна

Михальцево, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
02.03.1878 ст.

Сын: Песоцкий Нестер Астратьевич

Мать ребёнка: Песоцкая Варвара Ивановна

Михальцево, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
18.07.1881 ст.

Сын: Песоцкий Тихон Астратьевич

Мать ребёнка: Песоцкая Варвара Ивановна

Михальцево, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
26.03.1884 ст.

Дочь: Лисицына Матрёна Астратьевна

Мать ребёнка: Песоцкая Варвара Ивановна

Михальцево, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
06.01.1889 ст.

Сын: Песоцкий Василий Астратьевич

Мать ребёнка: Песоцкая Варвара Ивановна

Михальцево, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Песоцкая Варвара Ивановна

Смерть
Неизвестно
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