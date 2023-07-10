Васильева (Песоцкая) Дарья Астратьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильева (Песоцкая) Дарья Астратьевна

Место рождения

Михальцево, Шалаховская волость, Невельский уезд

Дата рождения

19.03.1872 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1872 ст.

Отец: Песоцкий Астрат Борисович

Мать: Песоцкая Варвара Ивановна

Михальцево, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
12.01.1897 ст.

Муж: Васильев Ефим Максимович

Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
18.10.1897 ст.

Дочь: Васильева Крестинья Ефимовна

Отец ребёнка: Васильев Ефим Максимович

Заречье, Пустошкинский район, Псковская область
Смерть
Неизвестно