Васильева (Песоцкая) Дарья Астратьевна
Место рожденияМихальцево, Шалаховская волость, Невельский уезд
Дата рождения19.03.1872 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1872 ст.
Михальцево, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
12.01.1897 ст.
Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
18.10.1897 ст.
Дочь: Васильева Крестинья Ефимовна
Отец ребёнка: Васильев Ефим Максимович
Заречье, Пустошкинский район, Псковская область
Смерть
Неизвестно