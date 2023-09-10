Лещенко Марфа Ефремовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1844
Дочь: Песоцкая (Лещенко) Варвара Ивановна
Отец ребёнка: Лещенко Иван Демидович
Рождение ребёнка
12.05.1850 ст.
Отец ребёнка: Лещенко Иван Демидович
Рождение ребёнка
Около 1858
Отец ребёнка: Лещенко Иван Демидович
Смерть
Неизвестно