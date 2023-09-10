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Лещенко Марфа Ефремовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лещенко Иван Демидович

Рождение ребёнка
Около 1844

Дочь: Песоцкая (Лещенко) Варвара Ивановна

Отец ребёнка: Лещенко Иван Демидович

Куксиха, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
12.05.1850 ст.

Сын: Лещенко Сидор Иванович

Отец ребёнка: Лещенко Иван Демидович

Куксиха, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
Около 1858

Сын: Лещенко Матвей Иванович

Отец ребёнка: Лещенко Иван Демидович

Куксиха, Шалаховская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно

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