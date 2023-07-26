Лещенко (Голубева) Степанида Григорьевна
Место рождения
Дата рождения15.11.1870 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1870 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
11.09.1898 ст.
Кубок, Невельский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
19.02.1900 ст.
Отец ребёнка: Лещенко Матвей Иванович
Рождение ребёнка
08.07.1901 ст.
Дочь: Ломако (Лещенко) Марфа Матвеевна
Отец ребёнка: Лещенко Матвей Иванович
Рождение ребёнка
10.05.1904 ст.
Дочь: Лещенко Ефросинья Матвеевна
Отец ребёнка: Лещенко Матвей Иванович
Рождение ребёнка
23.05.1906 ст.
Дочь: Лещенко Елена Матвеевна
Отец ребёнка: Лещенко Матвей Иванович
Рождение ребёнка
28.01.1908 ст.
Дочь: Лещенко Мария Матвеевна
Отец ребёнка: Лещенко Матвей Иванович
Рождение ребёнка
13.09.1914 ст.
Отец ребёнка: Лещенко Матвей Иванович
Смерть
Неизвестно