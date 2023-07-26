Лещенко (Голубева) Степанида Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лещенко (Голубева) Степанида Григорьевна

Место рождения

Овсянчино, Невельский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

15.11.1870 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1870 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Овсянчино, Невельский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
11.09.1898 ст.

Муж: Лещенко Матвей Иванович

Кубок, Невельский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
19.02.1900 ст.

Сын: Лещенко Макар Матвеевич

Отец ребёнка: Лещенко Матвей Иванович

Куксиха, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
08.07.1901 ст.

Дочь: Ломако (Лещенко) Марфа Матвеевна

Отец ребёнка: Лещенко Матвей Иванович

Куксиха, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
10.05.1904 ст.

Дочь: Лещенко Ефросинья Матвеевна

Отец ребёнка: Лещенко Матвей Иванович

Куксиха, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
23.05.1906 ст.

Дочь: Лещенко Елена Матвеевна

Отец ребёнка: Лещенко Матвей Иванович

Куксиха, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
28.01.1908 ст.

Дочь: Лещенко Мария Матвеевна

Отец ребёнка: Лещенко Матвей Иванович

Куксиха, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
13.09.1914 ст.

Сын: Лещенко Иван Матвеевич

Отец ребёнка: Лещенко Матвей Иванович

Куксиха, Шалаховская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно

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