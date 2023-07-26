Лещенко Наталья Мокиевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1858
Дата смерти01.08.1898 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1858
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.08.1884 ст.
Сын: Лещенко Василий Матвеевич
Отец ребёнка: Лещенко Матвей Иванович
Рождение ребёнка
06.07.1889 ст.
Дочь: Никифорова (Лещенко) Анна Матвеевна
Отец ребёнка: Лещенко Матвей Иванович
Рождение ребёнка
18.02.1892 ст.
Отец ребёнка: Лещенко Матвей Иванович
Рождение ребёнка
05.06.1896 ст.
Отец ребёнка: Лещенко Матвей Иванович
Смерть
01.08.1898 ст.