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Лещенко Наталья Мокиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1858

Дата смерти

01.08.1898 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1858

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лещенко Матвей Иванович

Рождение ребёнка
11.08.1884 ст.

Сын: Лещенко Василий Матвеевич

Отец ребёнка: Лещенко Матвей Иванович

Куксиха, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
06.07.1889 ст.

Дочь: Никифорова (Лещенко) Анна Матвеевна

Отец ребёнка: Лещенко Матвей Иванович

Куксиха, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
18.02.1892 ст.

Сын: Лещенко Иван Матвеевич

Отец ребёнка: Лещенко Матвей Иванович

Куксиха, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
05.06.1896 ст.

Сын: Лещенко Роман Матвеевич

Отец ребёнка: Лещенко Матвей Иванович

Куксиха, Шалаховская волость, Невельский уезд
Смерть
01.08.1898 ст.
Куксиха, Шалаховская волость, Невельский уезд

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