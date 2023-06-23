Аникеева Анастасия Трофимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1838
Дата смерти07.09.1914 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1838
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1857
Сын: Аникеев Гавриил Аникеевич
Отец ребёнка: Аникеев Аникей Никитич
Рождение ребёнка
Около 1868
Сын: Аникеев Ануфрий Аникеевич
Отец ребёнка: Аникеев Аникей Никитич
Рождение ребёнка
26.08.1871 ст.
Сын: Аникеев Николай Аникеевич
Отец ребёнка: Аникеев Аникей Никитич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.09.1914 ст.