Аникеева Анастасия Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аникеева Анастасия Трофимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1838

Дата смерти

07.09.1914 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1838

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1857

Сын: Аникеев Гавриил Аникеевич

Отец ребёнка: Аникеев Аникей Никитич

Старые-Рукавы, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
Около 1868

Сын: Аникеев Ануфрий Аникеевич

Отец ребёнка: Аникеев Аникей Никитич

Старые-Рукавы, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
26.08.1871 ст.

Сын: Аникеев Николай Аникеевич

Отец ребёнка: Аникеев Аникей Никитич

Старые-Рукавы, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аникеев Аникей Никитич

Смерть
07.09.1914 ст.
Старые-Рукавы, Шалаховская волость, Невельский уезд