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Аникеев Аникей Никитич

Место рождения

Старые-Рукавы, Шалаховская волость, Невельский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1838 г.р.

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Старые-Рукавы, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аникеева Анастасия Трофимовна

Рождение ребёнка
Около 1857

Сын: Аникеев Гавриил Аникеевич

Мать ребёнка: Аникеева Анастасия Трофимовна

Старые-Рукавы, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
Около 1868

Сын: Аникеев Ануфрий Аникеевич

Мать ребёнка: Аникеева Анастасия Трофимовна

Старые-Рукавы, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
26.08.1871 ст.

Сын: Аникеев Николай Аникеевич

Мать ребёнка: Аникеева Анастасия Трофимовна

Старые-Рукавы, Шалаховская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно

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