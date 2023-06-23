Аникеев Аникей Никитич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1857
Сын: Аникеев Гавриил Аникеевич
Мать ребёнка: Аникеева Анастасия Трофимовна
Рождение ребёнка
Около 1868
Сын: Аникеев Ануфрий Аникеевич
Мать ребёнка: Аникеева Анастасия Трофимовна
Рождение ребёнка
26.08.1871 ст.
Сын: Аникеев Николай Аникеевич
Мать ребёнка: Аникеева Анастасия Трофимовна
Смерть
Неизвестно