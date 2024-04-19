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(Михеева) Василиса Онисифоровна

Место рождения

починок по речке Курбе, волость Ноли Кукморы Кузнецы тож, сотня Тренки Иштыбаева, Алатская дорога, Казанская губерния, Русское Царство

Дата рождения

1704

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1704

Отец: Михеев Онисифор Григорьевич

Мать: Михеева Зиновия Петрова

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Симеонович

Рождение ребёнка
1726

Дочь: Загайнова Агафия Васильевна

Отец ребёнка: Василий Симеонович

Рождение ребёнка
1728

Сын: Леонтий Васильевич

Отец ребёнка: Василий Симеонович

Рождение ребёнка
1730

Сын: Фома Васильевич

Отец ребёнка: Василий Симеонович

Рождение ребёнка
1735

Сын: Симеон Васильевич

Отец ребёнка: Василий Симеонович

Рождение ребёнка
1737

Сын: Никита Васильевич

Отец ребёнка: Василий Симеонович

Рождение ребёнка
1740

Дочь: Ирина Васильевна

Отец ребёнка: Василий Симеонович

Рождение ребёнка
1743

Сын: Мефодий Васильевич

Отец ребёнка: Василий Симеонович

Смерть
Неизвестно

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