(Михеева) Василиса Онисифоровна
Место рожденияпочинок по речке Курбе, волость Ноли Кукморы Кузнецы тож, сотня Тренки Иштыбаева, Алатская дорога, Казанская губерния, Русское Царство
Дата рождения1704
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1704
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий Симеонович
Рождение ребёнка
1726
Дочь: Загайнова Агафия Васильевна
Отец ребёнка: Василий Симеонович
Рождение ребёнка
1728
Сын: Леонтий Васильевич
Отец ребёнка: Василий Симеонович
Рождение ребёнка
1730
Сын: Фома Васильевич
Отец ребёнка: Василий Симеонович
Рождение ребёнка
1735
Сын: Симеон Васильевич
Отец ребёнка: Василий Симеонович
Рождение ребёнка
1737
Сын: Никита Васильевич
Отец ребёнка: Василий Симеонович
Рождение ребёнка
1740
Дочь: Ирина Васильевна
Отец ребёнка: Василий Симеонович
Рождение ребёнка
1743
Сын: Мефодий Васильевич
Отец ребёнка: Василий Симеонович
Смерть
Неизвестно