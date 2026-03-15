Фома Васильевич 1730 — найти родственников по фамилии на Familio

Фома Васильевич

Автор
ОА
Аборина О.

мужской, родился 1730, починок Чертанур, Иванайковская сотня Иванаева, Ижмаринская волость, Алатская дорога, Казанская провинция, Казанская губерния, Российская Империя

умер Неизвестно

Отец
Василий Симеонович1699 г.р.
Мать
(Михеева) Василиса Онисифоровна1704 г.р.
Супруги
Евдокия Сисоевна1729 г.р.
Дети
Зиновия Фоминична1759 г.р.
Пелагея Фоминична1762 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730

Отец: Василий Симеонович

Мать: (Михеева) Василиса Онисифоровна

починок Чертанур, Иванайковская сотня Иванаева, Ижмаринская волость, Алатская дорога, Казанская провинция, Казанская губерния, Российская Империя

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Сисоевна

Рождение ребёнка
1759

Дочь: Зиновия Фоминична

Мать ребёнка: Евдокия Сисоевна

починок Чертанур, Иванайковская сотня Иванаева, Ижмаринская волость, Алатская дорога, Казанская провинция, Казанская губерния, Российская Империя

Рождение ребёнка
1762

Дочь: Пелагея Фоминична

Мать ребёнка: Евдокия Сисоевна

починок Чертанур, Иванайковская сотня Иванаева, Ижмаринская волость, Алатская дорога, Казанская провинция, Казанская губерния, Российская Империя

Смерть
Неизвестно

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