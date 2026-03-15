Фома Васильевич
мужской, родился 1730, починок Чертанур, Иванайковская сотня Иванаева, Ижмаринская волость, Алатская дорога, Казанская провинция, Казанская губерния, Российская Империя
умер Неизвестно
ОтецВасилий Симеонович1699 г.р.
Мать(Михеева) Василиса Онисифоровна1704 г.р.
Супруги
Евдокия Сисоевна1729 г.р.
Дети
Зиновия Фоминична1759 г.р.
Пелагея Фоминична1762 г.р.
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Комментарий
Рождение
1730
починок Чертанур, Иванайковская сотня Иванаева, Ижмаринская волость, Алатская дорога, Казанская провинция, Казанская губерния, Российская Империя
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Сисоевна
Рождение ребёнка
1759
Дочь: Зиновия Фоминична
Мать ребёнка: Евдокия Сисоевна
починок Чертанур, Иванайковская сотня Иванаева, Ижмаринская волость, Алатская дорога, Казанская провинция, Казанская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Пелагея Фоминична
Мать ребёнка: Евдокия Сисоевна
починок Чертанур, Иванайковская сотня Иванаева, Ижмаринская волость, Алатская дорога, Казанская провинция, Казанская губерния, Российская Империя
Смерть
Неизвестно