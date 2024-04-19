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Загайнова Агафия Васильевна

Место рождения

починок Чертанур, Иванайковская сотня Иванаева, Ижмаринская волость, Алатская дорога, Казанская провинция, Казанская губерния, Российская Империя

Дата рождения

1726

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726

Отец: Василий Симеонович

Мать: (Михеева) Василиса Онисифоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Загайнов Лаврентий Пантелеймонович

Рождение ребёнка
1753

Сын: Загайнов Диомид Лаврентьевич

Отец ребёнка: Загайнов Лаврентий Пантелеймонович

Рождение ребёнка
1757

Сын: Загайнов Никита Лаврентьевич

Отец ребёнка: Загайнов Лаврентий Пантелеймонович

Рождение ребёнка
1760

Дочь: Загайнова (Загайнова) Мавра Лаврентьевна

Отец ребёнка: Загайнов Лаврентий Пантелеймонович

Смерть
Неизвестно

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