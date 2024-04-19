Загайнова Агафия Васильевна
Место рожденияпочинок Чертанур, Иванайковская сотня Иванаева, Ижмаринская волость, Алатская дорога, Казанская провинция, Казанская губерния, Российская Империя
Дата рождения1726
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1753
Сын: Загайнов Диомид Лаврентьевич
Отец ребёнка: Загайнов Лаврентий Пантелеймонович
Рождение ребёнка
1757
Сын: Загайнов Никита Лаврентьевич
Отец ребёнка: Загайнов Лаврентий Пантелеймонович
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Загайнова (Загайнова) Мавра Лаврентьевна
Отец ребёнка: Загайнов Лаврентий Пантелеймонович
Смерть
Неизвестно