Загайнов Лаврентий Пантелеймонович
Место рожденияпочинок Дубовый, Калянурская волость, Алатская дорога, Казанская провинция, Казанская губерния, Российская Империя
Дата рождения1729
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1729
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1753
Сын: Загайнов Диомид Лаврентьевич
Мать ребёнка: Загайнова Агафия Васильевна
Рождение ребёнка
1757
Сын: Загайнов Никита Лаврентьевич
Мать ребёнка: Загайнова Агафия Васильевна
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Загайнова (Загайнова) Мавра Лаврентьевна
Мать ребёнка: Загайнова Агафия Васильевна
Смерть
Неизвестно