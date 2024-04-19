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Загайнов Лаврентий Пантелеймонович

Место рождения

починок Дубовый, Калянурская волость, Алатская дорога, Казанская провинция, Казанская губерния, Российская Империя

Дата рождения

1729

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1729

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Загайнова Агафия Васильевна

Рождение ребёнка
1753

Сын: Загайнов Диомид Лаврентьевич

Мать ребёнка: Загайнова Агафия Васильевна

Рождение ребёнка
1757

Сын: Загайнов Никита Лаврентьевич

Мать ребёнка: Загайнова Агафия Васильевна

Рождение ребёнка
1760

Дочь: Загайнова (Загайнова) Мавра Лаврентьевна

Мать ребёнка: Загайнова Агафия Васильевна

Смерть
Неизвестно

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