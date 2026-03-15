Загайнов Диомид Лаврентьевич 1753 — найти родственников по фамилии на Familio

Загайнов Диомид Лаврентьевич

Автор
ОА
Аборина О.

мужской, родился 1753, починок Дубовый, Калянурская волость, Алатская дорога, Казанская провинция, Казанская губерния, Российская Империя

умер 1809

Отец
Загайнов Лаврентий Пантелеймонович1729 г.р.
Мать
Загайнова Агафия Васильевна1726 г.р.
Дети
Загайнов Иван Диомидович1770 г.р.
Загайнов Кондратий Диомидович1778 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: Загайнов Лаврентий Пантелеймонович

Мать: Загайнова Агафия Васильевна

починок Дубовый, Калянурская волость, Алатская дорога, Казанская провинция, Казанская губерния, Российская Империя

Рождение ребёнка
1770

Сын: Загайнов Иван Диомидович

Мать ребёнка: не указана

починок Дубовый, Калянурская волость, Алатская дорога, Казанская провинция, Казанская губерния, Российская Империя

Рождение ребёнка
1778

Сын: Загайнов Кондратий Диомидович

Мать ребёнка: не указана

починок Дубовый, Калянурская волость, Алатская дорога, Казанская провинция, Казанская губерния, Российская Империя

Рождение ребёнка
1786

Сын: Загайнов Захарий Диомидович

Мать ребёнка: не указана

починок Дубовый, Калянурская волость, Алатская дорога, Казанская провинция, Казанская губерния, Российская Империя

Смерть
1809

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