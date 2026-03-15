Загайнов Диомид Лаврентьевич
мужской, родился 1753, починок Дубовый, Калянурская волость, Алатская дорога, Казанская провинция, Казанская губерния, Российская Империя
умер 1809
ОтецЗагайнов Лаврентий Пантелеймонович1729 г.р.
МатьЗагайнова Агафия Васильевна1726 г.р.
Дети
Загайнов Иван Диомидович1770 г.р.
Загайнов Кондратий Диомидович1778 г.р.Показать еще 1
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Место
Комментарий
Рождение
1753
починок Дубовый, Калянурская волость, Алатская дорога, Казанская провинция, Казанская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
1770
Мать ребёнка: не указана
починок Дубовый, Калянурская волость, Алатская дорога, Казанская провинция, Казанская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
1778
Сын: Загайнов Кондратий Диомидович
Мать ребёнка: не указана
починок Дубовый, Калянурская волость, Алатская дорога, Казанская провинция, Казанская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
1786
Сын: Загайнов Захарий Диомидович
Мать ребёнка: не указана
починок Дубовый, Калянурская волость, Алатская дорога, Казанская провинция, Казанская губерния, Российская Империя
Смерть
1809