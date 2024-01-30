Загайнов Захарий Диомидович
Место рожденияпочинок Дубовый, Калянурская волость, Алатская дорога, Казанская провинция, Казанская губерния, Российская Империя
Дата рождения1786
Дата смерти1800
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: Загайнов Диомид Лаврентьевич
Мать: не указана
починок Дубовый, Калянурская волость, Алатская дорога, Казанская провинция, Казанская губерния, Российская Империя
Смерть
1800