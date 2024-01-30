Загайнов Захарий Диомидович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Загайнов Захарий Диомидович

Место рождения

починок Дубовый, Калянурская волость, Алатская дорога, Казанская провинция, Казанская губерния, Российская Империя

Дата рождения

1786

Дата смерти

1800

Пол

Мужской

Отец

1753 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: Загайнов Диомид Лаврентьевич

Мать: не указана

починок Дубовый, Калянурская волость, Алатская дорога, Казанская провинция, Казанская губерния, Российская Империя
Смерть
1800
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