Загайнов Иван Диомидович
Место рожденияпочинок Дубовый, Калянурская волость, Алатская дорога, Казанская провинция, Казанская губерния, Российская Империя
Дата рождения1770
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: Загайнов Диомид Лаврентьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1794
Сын: Загайнов Тимофей Иванович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно