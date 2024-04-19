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Загайнов Иван Диомидович

Место рождения

починок Дубовый, Калянурская волость, Алатская дорога, Казанская провинция, Казанская губерния, Российская Империя

Дата рождения

1770

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: Загайнов Диомид Лаврентьевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1794

Сын: Загайнов Тимофей Иванович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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