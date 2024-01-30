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Загайнов Никита Лаврентьевич

Место рождения

починок Дубовый, Калянурская волость, Алатская дорога, Казанская провинция, Казанская губерния, Российская Империя

Дата рождения

1757

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: Загайнов Лаврентий Пантелеймонович

Мать: Загайнова Агафия Васильевна

починок Дубовый, Калянурская волость, Алатская дорога, Казанская провинция, Казанская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
1773

Сын: Загайнов Карп Никитич

Мать ребёнка: не указана

починок Верхние Отары (Пуртово), Колянурская волость, Яранский уезд, Вятская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
1774

Сын: Загайнов Логгин Никитич

Мать ребёнка: не указана

починок Верхние Отары (Пуртово), Колянурская волость, Яранский уезд, Вятская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
1777

Сын: Загайнов Иван Никитич

Мать ребёнка: не указана

починок Верхние Отары (Пуртово), Колянурская волость, Яранский уезд, Вятская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
1780

Сын: Загайнов Трифон Никитич

Мать ребёнка: не указана

починок Верхние Отары (Пуртово), Колянурская волость, Яранский уезд, Вятская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
1784

Сын: Загайнов Стефан Никитич

Мать ребёнка: не указана

починок Верхние Отары (Пуртово), Колянурская волость, Яранский уезд, Вятская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
1790

Сын: Загайнов Тимофей Никитич

Мать ребёнка: не указана

починок Верхние Отары (Пуртово), Колянурская волость, Яранский уезд, Вятская губерния, Российская Империя
Смерть
Неизвестно
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