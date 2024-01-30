Загайнов Никита Лаврентьевич
Место рожденияпочинок Дубовый, Калянурская волость, Алатская дорога, Казанская провинция, Казанская губерния, Российская Империя
Дата рождения1757
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1757
починок Дубовый, Калянурская волость, Алатская дорога, Казанская провинция, Казанская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
1773
Мать ребёнка: не указана
починок Верхние Отары (Пуртово), Колянурская волость, Яранский уезд, Вятская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
1774
Мать ребёнка: не указана
починок Верхние Отары (Пуртово), Колянурская волость, Яранский уезд, Вятская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
1777
Мать ребёнка: не указана
починок Верхние Отары (Пуртово), Колянурская волость, Яранский уезд, Вятская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
1780
Мать ребёнка: не указана
починок Верхние Отары (Пуртово), Колянурская волость, Яранский уезд, Вятская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
1784
Мать ребёнка: не указана
починок Верхние Отары (Пуртово), Колянурская волость, Яранский уезд, Вятская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
1790
Мать ребёнка: не указана
починок Верхние Отары (Пуртово), Колянурская волость, Яранский уезд, Вятская губерния, Российская Империя
Смерть
Неизвестно